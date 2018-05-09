CANAL+: Юрген Клопп встречался с Набилем Фекиром, «Ливерпуль» оценивает француза в 70 миллионов евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Fekir

В новом сезоне «красные» станут еще сильнее. «Ливерпуль» планирует приобрести полузащитника «Лиона» Набиля Фекира.

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может перейти в «Ливерпуль». Игрок уже встречался с главным тренером английского клуба Юргеном Клоппом.

Сумма потенциального трансфера «красных» составляет около 70 миллионов евро. На Фекира претендовал «Челси», но переговоры сорвались, сообщает журналист CANAL+ Роман Коле-Годин.

Напомним, Фекир в Лиге 1 сезона-2017/18 провел 28 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает Набиля в 50 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Романа Коле-Година

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