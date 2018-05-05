Глава «Укрзализныци» предложил гостям финала Лиги чемпионов поселиться на вокзале в Киеве

Автор: Тимофей Поршнев 0
Champions Cup
Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов поделился идеей. Он предложил болельщикам поселиться на вокзале.
Исполняющий обязанности главы правления украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця» Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые посетят финал Лиги чемпионов в Киеве, поселиться на вокзале.
«Укрзализныця» не в тренде повышения цен в десятки раз, но в тренде гостеприимства. Предлагаем классный вариант остановки в Киеве — наши комнаты отдыха на Центральном вокзале», — написал он в социальной сети Facebook. Кравцов отметил, что данный вариант привлекателен удобным расположением вокзала в центре Киева и наличием транспортной развязки.

Финал ЛЧ в сезоне-2017/18 состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский». Титул оспорят испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поселит в своем доме некоторых гостей финала футбольной Лиги чемпионов. При этом позднее украинский лидер назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды».

 

Фото: Global Look Press
Источник: RT

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

FCB vs Roma

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» разгромила «Рому»

ZIDANE

Зинедин Зидан: «Мы должны уважать «Ювентус», потому что великие команды никогда не сдаются»

Jürgen Klopp 3

Юрген Клопп: «Какой бы соперник нам бы ни выпал — шансы были бы»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 