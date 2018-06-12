Артем Дзюба: «Прошу всю страну объединиться вокруг сборной России. Безразличных на поле не будет»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Dzyuba

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своим мнением в преддверии ЧМ-2018. Игрок призвал поддержать команду. 

– Хотелось бы вот что сказать. Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник, праздник футбола.

Миллионы будут болеть за нас. И мы тут почти месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира. Как и все 32 команды, мечтаем выиграть турнир. Но все решаем постепенно. Сейчас наша задача – выйти из группы и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если будем порознь, ничего не выйдет.

Жаль, нет сейчас вашего коллеги (корреспондента «Матч ТВ» Дмитрия Занина). Хотел ему сказать парочку слов. Мы все готовимся к турниру, для нас это самое важное событие в жизни, а вы как будто думаете, что это не так! Нам необходима поддержка всей страны. А мы со своей стороны будем биться и положим на алтарь победы все!

– Судя по всему, вы в отличие от Граната, следите за тем, что пишут и показывают.

– Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор, «Матч ТВ», и там постоянно показывают, показывают. Как будто вы наши враги! Мы еще на берегу, а уже столько всего не нравится! «Ой как круто у Аргентины», «круто у Португалии». Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь?

– Артем, у нас душа болит.

– И у нас болит! Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут сражаться и играть в футбол! – сказал Дзюба.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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