Неймар: «Я не стою 222 млн евро»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар сказал, что не испытывает гордости из-за того, что его трансфер из «Барселоны» в парижский клуб стал рекордным. Он обошелся французам в 222 млн евро.

– Я не горжусь ни ценой трансфера, ни тем, что являюсь самым дорогим футболистом в истории, – сказал Неймар. – Это просто деньги и больше ничего. Я не мог повлиять на это. Лично я заплатил бы за себя меньше.

Я всегда хотел быть особенным. Это было моей целью с самого начала, когда я только начал заниматься футболом. Тогда мне было 11 лет. Это может прозвучать неловко, но с того момента я каждый день старался становиться все лучше и лучше.

Я серьезно работал и жертвовал, чтобы однажды стать профессиональным игроком. Это была единственная мечта, которая была у меня. Я мечтал играть за основной состав «Сантоса», вызываться в сборную Бразилии и однажды отправиться в Европу. Тогда нельзя было предсказать, что я добьюсь успеха, но я думал об этом. Ничего другого для меня не было.

Горжусь, что я добился своей детской цели. Для меня это было важно. Как игрок, ты всегда хочешь проявить себя и утвердиться. Разговоры о трансферной стоимости не скажут о том, насколько ты хорош.

В настоящее время Неймар находится в расположении сборной Бразилии, которая продолжает готовиться к чемпионату мира-2018. Пятикратные чемпионы мира на турнире в России сыграют с Швейцарией (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рикой (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербией (Москва, «Спартак», 27 июня).

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Spox