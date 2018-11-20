«Зенит» заинтересован в приобретении хавбека «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу интересов петербургского «Зенита». Питерский клуб хочет приобрести игрока зимой.

«Сине-бело-голубые» рассматривают возможность приобретения 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, если команду покинет полузащитник Леандро Паредес. Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего аргентинца заинтересован «Милан».

Также в «Зените» рассматривают вариант с обменом Игоря Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева, ранее выступавшего в составе казанской команды. Отмечается, что Оздоев недоволен своим положением в команде Сергея Семака.

Коновалов стал игроком «Рубина» зимой 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел в составе казанского клуба 13 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Невский Спорт