Видеоповторы могут ввести в Лигу чемпионов в этом сезоне

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига Чемпионов

Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть внедрена в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Она будет использоваться со стадии 1/8 финала.

3 декабря состоится заседание оргкомитета УЕФА, на котором будет принято решение о внедрении VAR в Лиге чемпионов с февраля, когда состоятся матчи 1/8 финала.

Также VAR будет использоваться в матчах плей-офф Лиги наций УЕФА, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня.

Отмечается, что в Лиге Европы видеоповторы скорее всего будут введены только со следующего сезона. Но, возможно, УЕФА решит использовать их в финальном матче.

Напомним, VAR использовалась в матчах чемпионата мира-2018, который прошел в России. Видеоповторы внедрены уже в чемпионатах Испании, Германии и Италии.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Times

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