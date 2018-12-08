Джеймс Милнер стал тринадцатым футболистом, сыгравшим 500 матчей в английской Премьер-лиге

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, принявший участие в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», достиг солидного показателя проведенных встреч в чемпионате. Сам матч между командами закончился со счетом 4:0 в пользу мерсисайдцев.

Встреча с «Борнмутом» стала для хавбека 500-й в Премьер-лиге. По этому показателю Милнера опережают 12 человек. Также он стал вторым по возрасту игроком, кому удалось достичь такой отметки. В настоящий момент Милнеру 32 года 338 дней. Первое место по этому показателю занимает Гарет Барри, который провел 500-й матч в АПЛ в возрасте 32 лет и 219 дней.

Милнер успел поиграть за «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В 2015 году полузащитник перешел в «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press

Источник: Opta Sport