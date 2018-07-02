Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю «Ливерпуля»

Автор: Дмитрий Темников 0

Мохамед салах

Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах переподписал контракт с мерсисайдцами. Стали известны подробности нового соглашения клуба с 26-летним игроком. 

Теперь контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Его заработная плата будет достигать 200 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Мохамед официально стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории «красных».

Напомним, Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» перед началом прошлого сезона. Сумма за его покупку обошлась англичанам в 42 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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