Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ливерпуль» за 40-45 млн евро

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду. В 19-летнем футболисте заинтересован английский топ-клуб.

По данным СМИ, представители «Ливерпуля» уже начали переговоры с агентом Доннаруммы Мино Райолой по поводу трансфера. За итальянца «красные» готовы заплатить 40-45 млн евро.

Как сообщается, усиленные поиски на позицию голкипера мерсисайдцы начали после того, как нынешний основной вратарь команды Лориус Кариус провел неудовлетворительную игру в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Его грубые ошибки привели к двум пропущенным голам.

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica