Килиан Мбаппе: «Я остаюсь в «ПСЖ». Моя карьера только начинается»

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос по поводу своей будущей клубной карьеры. Нападающий останется выступать в «ПСЖ».

«Я остаюсь в «ПСЖ» и продолжу свой путь с ним. Моя карьера только начинается», – заявил Мбаппе.

Напомним, 19-летний форвард был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018 по версии ФИФА. За весь турнир Килиан забил четыре мяча, один из которых помог его сборной одолеть Хорватию в финальной встрече (4:2).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Goal.com