Мадридский «Реал» представит Браима Диаса на «Сантьяго Бернабеу» в понедельник

Полузащитник «Манчестер Сити» Браим Диас в ближайшее время перейдет в «Реал». В течение суток футболист вылетит в Мадрид, чтобы завершить сделку.

Ожидается, что уже в понедельник королевский клуб представит новичка на «Сантьяго Бернабеу».

Ранее стало известно, что клубы договорились о трансфере 19-летнего испанца за 15 миллионов евро плюс бонусы.

Срок соглашения Диаса с «Сити» истекает летом, и футболист не намерен его продлевать, но «Реал» решил выкупить контракт хавбека уже зимой.

Игрок подпишет с «Реалом» 6-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон до уплаты налогов.

В 2015 году англичане заплатили «Малаге» 200 тысяч фунтов, без учета бонусов, за трансфер Диаса.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 4 матча за «Манчестер Сити» и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports