У игрока ЦСКА выявили сотрясение мозга

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Ромы» получил тяжелую травму. Медицинское обследование установило характер повреждения.

У футболиста диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрение на перелом носа или скулы врачи не подтвердили.

Напомним, что в первом тайме матча с «Ромой» Фернандес столкнулся с игроком «римлян» Александаром Коларовым. «Армеец» не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в группе G занимает третье место с четырьмя очками. «Рома» расположилась на второй строчке, имея на счету шесть очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА