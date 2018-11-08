У игрока ЦСКА выявили сотрясение мозга

Автор: Дарья Григорьева 0

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 7 ноября 2018 г.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Ромы» получил тяжелую травму. Медицинское обследование установило характер повреждения.

У футболиста диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрение на перелом носа или скулы врачи не подтвердили.

Напомним, что в первом тайме матча с «Ромой» Фернандес столкнулся с игроком «римлян» Александаром Коларовым. «Армеец» не смог самостоятельно подняться и покинул поле  на носилках.

После четырех туров группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в группе G занимает третье место с четырьмя очками. «Рома» расположилась на второй строчке, имея на счету шесть очков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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