Руководство «Милана» провело переговоры с агентом Ибрагимовича

Автор: Дарья Григорьева 0

Между руководством «Милана» и агентом нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райолой состоялись переговоры. Они касались дальнейшей карьеры форварда.

Переговоры сторон продолжались около четырех часов. «Милан» и агент Ибрагимовича обсуждали возможное возвращение нападающего в итальянский клуб. За «Милан» футболист выступал с 2010 по 2012 годf.

Раннее сообщалось, что Ибрагимовичу клуб предлагал шестимесячный контракт с возможностью продлить соглашение на год. Нападающий же хочет получить гарантированный 18-месячный контракт. Соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» у игрока истекает через год.

Фото: Global Look Press
Источник: Milan News

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