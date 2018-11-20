Руководство «Милана» провело переговоры с агентом Ибрагимовича

Между руководством «Милана» и агентом нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райолой состоялись переговоры. Они касались дальнейшей карьеры форварда.

Переговоры сторон продолжались около четырех часов. «Милан» и агент Ибрагимовича обсуждали возможное возвращение нападающего в итальянский клуб. За «Милан» футболист выступал с 2010 по 2012 годf.

Раннее сообщалось, что Ибрагимовичу клуб предлагал шестимесячный контракт с возможностью продлить соглашение на год. Нападающий же хочет получить гарантированный 18-месячный контракт. Соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси» у игрока истекает через год.

Фото: Global Look Press

Источник: Milan News