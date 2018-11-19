Цорк ответил на слухи об уходе лидера «Боруссии» из команды

Спортивный директор «Боруссии» Д Михаэль Цорк ответил на слухи о возможном уходе из команды полузащитника Кристиана Пулишича. Цорк надеется, что в зимнее трансферное окно футболист никуда не перейдет.

«Подобные слухи появляются уже много лет, и в клубе прекрасно о них знают. «Боруссия»рассчитывает на Пулишича как минимум до конца нынешнего сезона» — заявил спортивный директор «Боруссии» Д.

Раннее сообщалось, что игроком интересуется «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Напомним, что Кристиан Пулишич выступает за «Боруссию» Д с 2015 года. В этом сезоне в Бундеслиге футболист провел семь матчей, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Контракт у 20-летнего американца с немецким клубом истекает летом 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker