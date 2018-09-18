Даниэль Парехо: «Валенсия» строит игру так, чтобы свести к минимуму достоинства Роналду»

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Игра состоится завтра.

«Ювентус» – невероятная команда, которая, безусловно, является одним из фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Они доказали это, добравшись до двух последних финалов турнира. Мы знаем, что нас ожидает сложная игра.

Роналду уже давно показал, на что способен в Лиге чемпионов. Мы знаем о его сильных качествах и будем строить игру так, чтобы свести к минимуму все достоинства Криштиану», – сказал Парехо.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»