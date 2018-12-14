Экс-игрок сборной Уругвая обновил мировой рекорд

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу в очередной раз сменил команду. Он стал автором мирового достижения.

Абреу перешел в бразильский «Рио Бранко». Для 42-летнего форварда это уже 28 команда в карьере, что является мировым рекордом. Любопытно, что предыдущий рекорд установил он же.

Уругвайский нападающий успел поиграть в Мексике, Бразилии, Испании и во многих других странах. За национальную команду Себастьян Абреу выступал с 1996 по 2012 год. В 2010 вместе со сборной он занял четвертое место на чемпионате мира в ЮАР.

Фото: GLobal Look Press
ИсточникTwitter «Еn Una Baldosa»

 

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