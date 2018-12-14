Экс-игрок сборной Уругвая обновил мировой рекорд

Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу в очередной раз сменил команду. Он стал автором мирового достижения.

Абреу перешел в бразильский «Рио Бранко». Для 42-летнего форварда это уже 28 команда в карьере, что является мировым рекордом. Любопытно, что предыдущий рекорд установил он же.

[ACTUALIZACIÓN] El Loco Abreu firmó con el Rio Branco de Brasil, su club 28. Ahora su lista quedó así: 🇲🇽 x 7

🇧🇷 x 5

🇺🇾 x 3

🇦🇷 x 3

🇨🇱 x 3

🇪🇸 x 2

🇮🇱 x 1

🇬🇷 x 1

🇪🇨 x 1

🇵🇾 x 1

🇸🇻 x 1#AmorALaGuita pic.twitter.com/Qdx60F0VuX — En Una Baldosa (@enunabaldosa) December 13, 2018

Уругвайский нападающий успел поиграть в Мексике, Бразилии, Испании и во многих других странах. За национальную команду Себастьян Абреу выступал с 1996 по 2012 год. В 2010 вместе со сборной он занял четвертое место на чемпионате мира в ЮАР.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Twitter «Еn Una Baldosa»