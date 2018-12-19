Батшуайи может продолжить карьеру во Франции

Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи может перебраться в Лигу 1. Форвард вошел в сферу интересов «Монако».

Французский клуб в это зимнее трансферное окно намерен усилиться. «Монегаски» готовы взять футболиста в очередную аренду у «Челси». Кроме того «Монако» рассчитывает приобрести игрока.

Ранее была информация, что «Валенсия» недовольна футболистом и планируют расторгнуть арендное соглашение, чтобы вернуть Батшуайи лондонскому клуб уже в январе.

Напомним, что форвард был арендован «Валенсией» в 2018 году. В чемпионате Испании Батшуайи провел 13 игр и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Nicematin.com