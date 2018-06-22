«Енисей» представил настоящую новую форму

«Енисей» презентовал домашнюю и гостевую форму на сезон-2018/19. Комплекты со львами и видами Красноярска – шутка.

Компания Nike изготовила экипировку в родных для красноярской команды цветах – в синем и красном.

Комплекты отличает однотонная раскраска. Ворот домашней формы окаймлен белой полосой, гостевая футболка имеет остроугольный вырез и красные вставки по бокам.

При изготовлении экипировки используется специальная технология Dri-FIT. Особая анатомическая конструкция включает ряд вентиляционных зон и остается сухой во время матча – влага отводится на поверхность ткани и затем испаряется.

Форму презентовали воспитанники красноярского футбола Александр Харитонов, Павел Рожков, Михаил Комков, Максим Семакин и Максим Руднев.

В этой экипировке «Енисей» начнет первый в 80-летней истории клуба сезон в российской премьер-лиге.

Ранее команда представила комплекты со львами и видами Красноярска. Это была шуточная презентация.

Фото: ФК «Енисей»

Источник: ФК «Енисей»