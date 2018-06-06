Cборная России может повторить дореволюционный антирекорд

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не может победить в 7 матчах подряд. Таким образом, нынешняя сборная близка к повтору антирекорда.

Это антирекорд постсоветской России для одного тренера, но не абсолютный. В 1912-1914 годах сборная Российской империи, которую возглавляли Георгий Дюперрон и Роберт Фульда, не смогла победить в 8 матчах подряд (3 ничьих и 5 поражений).

При этом нужно отметить, что сборная России еще один раз не могла выиграть в 8 матчах – в 1998 году (1 ничья и 7 поражений), но это было при двух разных тренерских штабах – под руководством Бориса Игнатьева и во главе с Анатолием Бышовцем.

В том случае, если сборная России при Черчесове не обыграет Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018, она повторит антирекорд сборной Российской империи.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»