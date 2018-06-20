На матч Тунис – Англия футболистов должен был вывести воспитанник приюта

Автор: Тимофей Поршнев 0

England Tunisia

На встречу сборных Англии и Туниса футболистов должен был вывести воспитанник приюта. Вместо него вышел сын экономиста.

В Волгограде на матч Тунис – Англия (1:2) с футболистами должен был выйти воспитанник социально-реабилитационного центра из областного города Камышина.

Но его, как стало известно из письма жительницы Камышина Светланы в редакцию портала ИА «Высота 102», подменили на сына экономиста этого же учреждения.

Мальчика из обеспеченной семьи временно зачислили в дневную группу, чтобы он мог фигурировать в списках как воспитанник приюта.

Сообщается, что сейчас ведется официальное разбирательство.

Фото: Global Look Press
Источник:  ИА «Высота 102»

 

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