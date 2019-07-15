Защитник сборной Мексики Эдсон Альварес пополнит ряды «Аякса»

Защитник «Америки» и сборной Мексики Эдсон Альварес может продолжить карьеру в Голландии. Игроком интересуется «Аякс».
Амстердамский клуб уже договорился с футболистом об условиях контракта продолжительностью в 5 лет. Сумма трансфера составит 17 млн долларов .
По информации голландских СМИ, мексиканским защитником интересовались «Рома», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». В последний момент претендентом на Альвареса также стал «Зенит», хотя игрок уже дал согласие на переезд в Голландию.
Предположительно игрок заменит Маттейса де Лигта, который согласовал контракт с «Ювентусом».
Фото: Gloobal Look Press
Источник: De Telegraaf