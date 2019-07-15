Защитник сборной Мексики Эдсон Альварес пополнит ряды «Аякса»

Защитник «Америки» и сборной Мексики Эдсон Альварес может продолжить карьеру в Голландии. Игроком интересуется «Аякс».

Амстердамский клуб уже договорился с футболистом об условиях контракта продолжительностью в 5 лет. Сумма трансфера составит 17 млн долларов .

По информации голландских СМИ, мексиканским защитником интересовались «Рома», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». В последний момент претендентом на Альвареса также стал «Зенит», хотя игрок уже дал согласие на переезд в Голландию.

Предположительно игрок заменит Маттейса де Лигта, который согласовал контракт с «Ювентусом».

Фото: Gloobal Look Press

Источник: De Telegraaf