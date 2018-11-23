Серхио Рамос был пойман на допинге в 2017 году

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/17 с «Ювентусом». Матч закончился победой мадридской команды — 4:1.

В начале июля УЕФА получил уведомление о найденных в моче Рамоса следах дексаметазона. Этот препарат облегчает боль, оказывает противовоспалительный эффект и повышает концентрацию. Дексаметазон можно применять спортсменам, если информация об этом заранее будет внесена в медицинскую карту.

Стоит отметить, что в ситуации с Рамосом соответствующие записи сделаны не были.

Футбольная организация потребовала объяснений от защитника, после чего врач мадридского клуба заявил, что по ошибке дал препарат капитану «сливочных». УЕФА не стал предавать дело огласке. В итоге Рамос и врач «Реала» избежали наказания.

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel