Даниэле де Росси: «Лацио» играл лучше «Ромы», в этом нет никаких сомнений»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси подвел итог римского дерби против «Лацио». «Волки» проиграли матч со счетом 0:3.

«Мы должны тщательно проанализировать матч с учетом того, что в Лиге чемпионов нам предстоит очень важная игра. «Лацио» играл лучше, в этом нет никаких сомнений.

Мы набрали много очков за последний месяц, но играли против «Фрозиноне» и «Болоньи». Надеюсь, «Рома» сможет вернуться на верный путь. Это не первое проигранное дерби, такое случается, нам просто нужно идти дальше.

Не хочу преуменьшать или говорить, что поражение – это не больно, но нам действительно нужно сосредоточиться на «Порту», ​​чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Если получится, это изменит наше видение сезона и нынешнюю форму», – сказал капитан «Ромы».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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