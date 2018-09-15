Андреа Пирло: «Если Пауло Дибала будет тренироваться, как Роналду, он будет в старте «Юве»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло дал совет нападающему клуба Пауло Дибале. В текущем сезоне аргентинский нападающий всего один раз вышел в стартовом составе команды.

«Нелегко смириться с тем, что не попадаешь в стартовый состав команды на этом этапе сезона. Уверен, Пауло сделает все возможное, чтобы играть как можно больше. Если он будет тренироваться с желанием, как у Роналду, трудно будет оставить его за пределами стартового состава. Когда вы не играете, нужно стараться еще больше. Навыки Дибалы не подвергаются сомнению, но необходимо трудолюбие. Чтобы стать важнейшим игроком „Ювентуса“, он должен найти искру в себе. Прежде всего это нужно ему», — сказал 39-летний Пирло.

24-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. За три года аргентинец сыграл 100 матчей и забил 52 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia