Андрес Иньеста: «У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России»

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста признался, что у него не осталось хороших воспоминаний о чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России. Испанец на сегодняшний день выступает за японский клуб «Виссел Кобе».

«У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России. Я не понимал решения Фернандо Йерро оставить меня в запасе на матч 1/8 финала с Россией и причин, почему он так сделал. Я был расстроен, мне было все равно, что он сказал по этому поводу», — сказал 34-летний полузащитник.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Испании уступила России в серии послематчевых пенальти. Иньеста начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле после замены на 67-й минуте. Матч со сборной России стал для 34-летнего футболиста последним в составе национальной команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca