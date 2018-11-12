Три игрока «Реала» травмировались в матче с «Сельтой»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Реал» провел встречу с «Сельтой», завершившуюся победой мадридского клуба (4:2). Однако для «сливочных» не все сложилось хорошо. 

В матче несколько игроков «Реала»  получили травмы. На 18-ой минуте ушел Каземиро. Футболист повредил голеностоп после борьбы с Макси Гомесом. В концовке первого тайма травмировал подколенное сухожилие Серхио Регилон. Начо сменили на 69-ой минуте из-за проблем у футболиста с коленом. Игроки пройдут глубокое обследование, чтобы установить характер травмы.

Напомним, что «Реал» Мадрид в чемпионате Испании занимает шестое место с 20 очками.

Фото: Global Look Press
ИсточникMarca

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