«Челси» может приобрести Пепе Рейну на место Тибо Куртуа

Руководство «Челси» нашло замену голкиперу Тибо Куртуа. Бельгиец близок к переходу в «Реал».
По некоторой информации, приоритетным вариантом на вратарскую позицию считается испанец Пепе Рейна, который этим летом стал игроком «Милана». Новый главный тренер «синих» Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде именно Рейну, так как работал с ним в своем прошлом клубе — «Наполи».
Однако «Челси» рассматривает не только кандидатуру Рейны. Как известно, сменщиком Куртуа может стать еще один вратарь «Милана» — Джанлуиджи Доннарумма.
Фото: Global Look Press
Источник: SportMediaset