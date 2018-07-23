«Челси» может приобрести Пепе Рейну на место Тибо Куртуа

Руководство «Челси» нашло замену голкиперу Тибо Куртуа. Бельгиец близок к переходу в «Реал».

По некоторой информации, приоритетным вариантом на вратарскую позицию считается испанец Пепе Рейна, который этим летом стал игроком «Милана». Новый главный тренер «синих» Маурицио Сарри хочет видеть в своей команде именно Рейну, так как работал с ним в своем прошлом клубе — «Наполи».

Однако «Челси» рассматривает не только кандидатуру Рейны. Как известно, сменщиком Куртуа может стать еще один вратарь «Милана» — Джанлуиджи Доннарумма.

Фото: Global Look Press

Источник: SportMediaset