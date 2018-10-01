Зинедин Зидан может занять административную должность в «Ювентусе»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может заняться административной работой. «Ювентус» рассматривает 46-летнего француза в качестве претендента на пост генерального директора после ухода Беппе Маротты.

Новым генеральным директором туринского клуба также могут стать Павел Недвед или Фабио Паратичи, работающие в системе клуба, а также Мишель Ува – нынешний исполнительный директор Федерации футбола Италии и вице-президент УЕФА.

С Зиданом вступал в переговоры «Манчестер Юнайтед», который может уволить Жозе Моуринью. Однако в клубе опровергли эту информацию.

Зинедин Зидан ранее работал главным тренером в мадридском «Реале». Под его руководством «Королевский клуб» стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок Испании, и три раза выиграл Лигу Чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport