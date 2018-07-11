Киллиан Мбаппе: «Симуляция? Пусть каждый думает, что хочет»

Автор: Дмитрий Темников 0

Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением относительно побежденного соперника по полуфиналу ЧМ-2018 — сборной Бельгии. Также 19-летний форвард ответил на обвинения в симуляции. 

«У бельгийцев очень крепкие игроки, с ними тяжело играть. На этом турнире Бельгия играла очень хорошо. Меня часто критикуют за симуляции, каждый пусть думает, что хочет по поводу этих эпизодов. Если я кого-то обидел, извините», – сказал Мбаппе.

Напомним, накануне французы одержали победу в полуфинале, единственный гол в матче забил Умтити. Соперник команды Дидье Дешама по решающему матчу турнира определится сегодня в игре Хорватии и Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: sport24.ru

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