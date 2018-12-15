Жозе Моуринью недоволен бездействием руководства «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью все больше недоволен отсутствием действий со стороны руководства клуба. Португальский специалист возглавляет клуб с лета 2016 года.

Моуринью считает, что в клубе до сих пор не была проведена работа по приобретению игроков на те позиции, которые он хотел бы усилить в январское трансферное окно. 55-летнего португальца также расстраивает отсутствие ключевых представителей руководства клуба на гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией». Ту встречу «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 1:2. Специалист недоволен, что за две недели до открытия трансферного окна в клубе нет определенности по вопросам продажи некоторых игроков и покупки новичков.

После 16 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая на 16 очков от лидирующего «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph