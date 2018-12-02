ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего сборной Эквадора Джона Сифуэнте

Автор: Андрей Синельщиков 0

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего национальной команды Эквадора Джона Сифуэнте. 26-летний эквадорский футболист выступает в составе клуба «Универсидад Католика».

Текущий контракт нападающего с эквадорским клубом рассчитан до конца 2020 года. Ранее Сифуэнте выступал за эквадорские команды «Хувентуд Минера» и «Макара».

В 2018 году Сифуэнте принял участие в 39 матчах, стал автором 35 голов и отдал три результативные передачи. Также форвард выступает за национальную команду Эквадора с 2017 года. За время выступлений в сборной Сифуэнте сыграл в 4 матчах и отправил в ворота соперников 2 мяча. Также игрок становился лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка в 2017 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Mercado

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