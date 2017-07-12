«ПСЖ» предлагает Дани Алвесу зарплату в размере 25 млн фунтов за 2 года

«ПСЖ» планирует подписать Дани Алвеса на два года, в течение которых рассчитывает выплатить игроку сумасшедшую сумму в 25 млн фунтов. Дани Алвес может присоединиться к французскому клубу в качестве свободного агента.

Из трансферной гонки выбыл «Манчестер Сити», так как предложение «ПСЖ» вдвое превосходит сумму, которую были готовы платить Дани Алвесу «горожане». По предварительным данным, 34-летний защитник будет получать в «ПСЖ» 230 тыс фунтов в неделю. «Сити» был готов платить 6 млн фунтов в год, это 115 тыс фунтов в неделю.

Планируется, что в среду состоится пресс-конференция, на которой Дани Алвес предстанет в качестве новичка «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports