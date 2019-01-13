Пауло Дибала: «Лига чемпионов — главная цель «Ювентуса» в этом сезоне»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что главной целью туринского клуба в нынешнем сезоне является победа в Лиге чемпионов. В 1/8 финала турнира «Ювентус» встретится с мадридским «Атлетико».

«Лига чемпионов — главная цель для нас в этом сезоне. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть трофей. «Атлетико» наряду с «Ливерпулем» — худший вариант, который мог выпасть во время жеребьевки», — заявил 25-летний аргентинец.

Также аргентинец рассказал о важности для «Ювентуса» португальца Криштиану Роналду.

«Все знают, насколько важен Роналду для нас, а также что он представляет для наших соперников. Он отдает все силы, будь то на тренировках или в играх, подавая хороший пример молодежи.

Я бы сказал, что Лионель Месси и Роналду находятся на одном уровне. Что касается будущего, то у Неймара и, прежде всего, Мбаппе есть все, что нужно, чтобы соответствовать им», — добавил форвард.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia