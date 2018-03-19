Пять игроков молодежного «Спартака» тренируются со сборной Бразилии

Игроки молодежной команды «Спартака» тренируются со сборной Бразилии в преддверии их товарищеского матча против России (23 марта, стадион «Лужники»). Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

«Бразильская сторона обратились с просьбой предоставить пятерых игроков молодежного состава нашей команды для участия в тренировках пятикратных чемпионов мира. Руководство «Спартака» пошло навстречу гостям», – сообщается в твиттере московского клуба.

📰 Пятеро дублеров «Спартака» тренируются со сборной Бразилии Игроки «молодежки» красно-белых приняли участие в занятии бразильцев на «Открытие Арене». ℹ Подробнее 👉 https://t.co/unb7GA0XbI pic.twitter.com/QlWbYQEsk4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 19, 2018

Так, с южноамериканцами тренируются Тургай Мохбалиев, Максим Калачевский, Максим Сазонов, Даниил Петрунин и Даниил Лопатин. Футболисты начали работать с командой Дунги с сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: пресс-служба «Спартака»