Пять игроков молодежного «Спартака» тренируются со сборной Бразилии

Автор: Дмитрий Темников 0

Игроки молодежной команды «Спартака» тренируются со сборной Бразилии в преддверии их товарищеского матча против России (23 марта, стадион «Лужники»). Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

«Бразильская сторона обратились с просьбой предоставить пятерых игроков молодежного состава нашей команды для участия в тренировках пятикратных чемпионов мира. Руководство «Спартака» пошло навстречу гостям», – сообщается в твиттере московского клуба.

Так, с южноамериканцами тренируются Тургай Мохбалиев, Максим Калачевский, Максим Сазонов, Даниил Петрунин и Даниил Лопатин. Футболисты начали работать с командой Дунги с сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба «Спартака»
Источник: пресс-служба «Спартака»

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