Зинедин Зидан не хочет отпускать Гарета Бэйла из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не планирует этим летом расставаться с Гаретом Бэйлом. Напомним, что осенью прошлого года валлийский вингер продлил контракт с «лос бланкос» до 2022 года.

Как сообщают испанские СМИ, Зидан рассчитывает на Бэйла в качестве боевой единицы «Реала» в сезоне-2017/18. Несмотря на травму, которая помешала 27-летнему футболисту показать свой максимум в этом году в Примере и на европейской арене, Гарет Бэйл сегодня является системообразующим игроком мадридцев.

Ранее был зафиксирован интерес к Бэйлу со стороны «ПСЖ» и ряда клубов АПЛ. Валлиец отказался от всех предложений, так как сам хочет выступать только на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca