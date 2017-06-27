Зинедин Зидан не хочет отпускать Гарета Бэйла из «Реала»

Автор: Алена Груздева 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не планирует этим летом расставаться с Гаретом Бэйлом. Напомним, что осенью прошлого года валлийский вингер продлил контракт с «лос бланкос» до 2022 года.

Как сообщают испанские СМИ, Зидан рассчитывает на Бэйла в качестве боевой единицы «Реала» в сезоне-2017/18. Несмотря на травму, которая помешала 27-летнему футболисту показать свой максимум в этом году в Примере и на европейской арене, Гарет Бэйл сегодня является системообразующим игроком мадридцев.

Ранее был зафиксирован интерес к Бэйлу со стороны «ПСЖ» и ряда клубов АПЛ. Валлиец отказался от всех предложений, так как сам хочет выступать только на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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