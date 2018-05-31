Вадим Скрипченко покинул пост главного тренера «Анжи»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Skripchenko

«Анжи» объявил об уходе Вадима Скрипченко с поста главного тренера команды. Истек срок его контракта.

31 мая истек срок действия соглашения между белорусским специалистом и клубом.

Белорусский специалист возглавил «Анжи» в августе 2017 года. Под руководством Скрипченко «Анжи» провел 27 матчей, в которых одержал 6 побед, еще 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. По итогам сезона 2017/2018 «Анжи» под руководством Вадима Викторовича покинул премьер-лигу, уступив в стыковых матчах красноярскому «Енисею» (0:3; 4:3).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Анжи»

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