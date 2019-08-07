«МЮ» приостановил переговоры по трансферу Кристиана Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Но манкунианцы не спешат приобрести игрока.

По информации источника, «красные дьяволы» приостановили переговоры по трансферу, так как считают, что хавбек предпочтет испанский чемпионат, если решит покинуть «шпор».

Лондонцы требуют за датчанина около 80 млн фунтов.

Ранее утверждалось, сам футболист планирует сменить обстановку ради мотивации, а не денег. Напомним, Эриксеном долгое время интересовался «Реал» Мадрид. В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в следующем году.

Трансферное окно в Англии закроется на старте Премьер-лиги: 8 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter журналиста Саймона Стоуна