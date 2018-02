Усэйн Болт стал игроком «Мамелоди Сандаунз»

8-кратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подписал контракт с клубом из ЮАР. Об этом стало известно сегодня.

Экс-бегун на короткие дистанции стал футболистом «Мамелоди Сандаунз». Как известно, Усэйн тренировался в африканской команде с начала 2018 года. Ранее СМИ распространяли слухи, что ямаец подпишет соглашение с «МЮ» или дортумндской «Боруссией».

