Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА

Автор: Тимофей Поршнев 0

Berezutskiy

Московский ЦСКА летом могут покинуть восемь игроков. Среди них братья Березуцкие, Игнашевич и Вернблум. 

Летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники  — 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили.

Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич.

В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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