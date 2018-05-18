Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос об интервью Игоря Денисова

Автор: Тимофей Поршнев 0

Cherchesov

Станислав Черчесов не стал комментировать недавнее интервью Игоря Денисова. Вместо этого он дождался следующего вопроса.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проигнорировал вопрос об интервью полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. На просьбу его прокомментировать специалист ответил: «Дальше какой у вас вопрос?».

Денисов рассказал о причинах конфликта с Черчесовым, который возник во время их совместной работы в «Динамо». Из-за него футболист ни разу не приглашался в сборную России с тех пор, как ей руководит Черчесов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»:

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