«Рома» включилась в борьбу за Квинси Промеса

Автор: Михаил Серебряков 0

Промес

«Рома»  проявляет интерес к нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что на 26-летнего голландца претендует «Милан».

По информации источника, оба клуба серии А в форварде красно-белых привлекает его способность выступать на разных позициях в атаке.

СМИ утверждают, что «Спартак» готов расстаться с Промесом за 25 миллионов евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что трансферное окно в чемпионате Италии закрывается 17 августа в 21.00 по московскому времени.

Промес выступает в «Спартаке» с лета 2014 года. За это время он принял участие в 132 матчах в составе красно-белых во всех турнирах, забив 65 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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