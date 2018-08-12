«Рома» включилась в борьбу за Квинси Промеса

«Рома» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что на 26-летнего голландца претендует «Милан».

По информации источника, оба клуба серии А в форварде красно-белых привлекает его способность выступать на разных позициях в атаке.

СМИ утверждают, что «Спартак» готов расстаться с Промесом за 25 миллионов евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что трансферное окно в чемпионате Италии закрывается 17 августа в 21.00 по московскому времени.

Промес выступает в «Спартаке» с лета 2014 года. За это время он принял участие в 132 матчах в составе красно-белых во всех турнирах, забив 65 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport