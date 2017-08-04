Марио Пашалич: «Переезд в Россию – это не шаг назад»

Полузащитник Марио Пашалич, находящийся в аренде в «Спартаке», прокомментировал свой переход в московский клуб. Хорват, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», рад, что оказался в России.

«Рано утром я приехал в Москву, сразу же отправился в тренировочный лагерь клуба. Там я встретился с товарищами по команде и у меня состоялся короткий разговор с новым тренером. После чего я немного работал отдельно.

Это первый раз, когда я играю в лиге, не входящей в топ-5. Я знаю, что некоторые считают мой переход шагом назад, но в России играют в отличный футбол. Я получу шанс сыграть в Лиге чемпионов, об этом я мечтал с самого детства. Я пришел в российский чемпионат, и я считаю, что мы с командой должны защитить титул в новом сезоне..

Работа с Массимо Каррерой поможет мне быстрее адаптироваться к российскому футболу. Он итальянский тренер, который знает мои способности и что от меня можно ожидать.

Перед приездом в Москву я много говорил со Стипе Плетикосой, который четыре года играл за «Спартак» и до сих пор имеет статус легенды клуба. Он дал мне много интересных и качественных консультаций, которые станут большим подспорьем для меня», — сказал Пашалич.

Напомним, что аренда Марио продлится до лета 2018 года. Ранее хорват играл на «Эльче», «Монако» и «Милан».

«Спартак» уже заявил Пашалича на матчи чемпионата России, и тот сможет дебютировать в воскресной встрече против «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal