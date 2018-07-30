У Жозе Моуринью возникли разногласия с руководством «Манчестер Юнайтед»

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ухудшились отношения с руководством. Португалец недоволен трансферной политикой английского клуба.

По данным СМИ, сейчас отношения Моуринью с вице-президентом Эдом Вудвардом, который отвечает за работу на трансферном рынке, предельно натянуты за все время работы португальца в «МЮ».

Моуринью не нравится, что «Юнайтед» неактивны этим летом и приобрели всего трех игроков – Фреда, Диогу Далота и Ли Гранта.

Вудворд не хочет больше тратить деньги на покупки, в то время как португалец считает, что состав не укомплектован – он предоставил список трансферных целей несколько месяцев назад.

Тренер намекнул на это на пресс-конференции после поражения в товарищеском матче от «Ливерпуля» (1:4), заявив, что на летнем сборе вынужден работать с игроками, из которых максимум 30% будут в заявке команды на сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail