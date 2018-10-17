Лука Модрич не хочет играть с Лионелем Месси в одной команде

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о своем отношении к Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Напомним, что португалец покинул королевский клуб этим летом, перейдя в «Ювентус».

– Криштиану? Мы провели вместе отличные шесть лет. Пусть он ушел из «Реала», но мы все также отлично общаемся. Месси? Он является одним из лучших игроков в истории футбола, но я играю против него и никогда не выступлю с Лео в одной команде, – заявил Модрич.

«Реал» и «Барселона» сыграют в 10-м туре чемпионата Испании, встреча состоится 28 октября.

Модрич защищает цвета «сливочных» с 2012 года. В этом сезоне хорват принял участие в 8 матчах и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo