Йоахим Лев останется главным тренером сборной Германии вне зависимости от результата на ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Löw

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сообщил о судьбе Йоахима Лева. Он останется главным тренером сборной вне зависимости от результата ЧМ-2018. 

– Перед стартом турнира мы приняли решение продлить сотрудничество с Левом, поскольку считаем, что никто лучше него не сможет внести необходимые изменения, которые потребуются после чемпионата мира вне зависимости от результатов. Год назад на Кубке конфедераций он доказал, что может сделать из молодых игроков яркую и выдающуюся команду. Это имеет для нас значение, – сказал Гриндель.

В последнем туре группового этапа Германия сыграет с Южной Кореей. Встреча состоится 27 июня в Казани и начнется в 17:00 (мск). Пока у действующих чемпионов мира в активе три очка, как и у Швеции, которая в параллельном матче будет выяснять отношения с Мексикой.

В мае Лев продлил контракт с DFB до 2022 года. Он возглавляет национальную команду с 2006 года.

Фото: Global Look Press
Источник: rp-online.de

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