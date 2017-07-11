Хамес Родригес перешел в «Баварию»

Автор: Алена Груздева 0

Хамес Родригес

Мюнхенская «Бавария»  объявила о подписании колумбийского полузащитника Хамеса. Игрок будет выступать за немецкий клуб на правах аренды.

Арендное соглашение Хамеса Родригеса и «Баварии»  рассчитано на два года. По истечении аренды «баварцы»  будут иметь право выкупить 25-летнего футболиста. Чемпион Бундеслиги внесет оплату в размере 15 млн евро за аренду Хамеса. Ранее Хамес Родригес выступал в мадридском «Реале» , и главный тренер Зинедин Зидан сообщил, что в новом сезоне Примеры не собирается рассчитывать на услуги колумбийца.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Баварии»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Юпп Хайнкес

Юпп Хайнкес: «Тони Кроос должен просто повесить бутсы на гвоздь»

Коста

«Барселона» намерена приобрести Дугласа Косту

Хамес

Зидан не рассчитывает на Хамеса в новом сезоне

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 