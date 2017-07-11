Хамес Родригес перешел в «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» объявила о подписании колумбийского полузащитника Хамеса. Игрок будет выступать за немецкий клуб на правах аренды.

Арендное соглашение Хамеса Родригеса и «Баварии» рассчитано на два года. По истечении аренды «баварцы» будут иметь право выкупить 25-летнего футболиста. Чемпион Бундеслиги внесет оплату в размере 15 млн евро за аренду Хамеса. Ранее Хамес Родригес выступал в мадридском «Реале» , и главный тренер Зинедин Зидан сообщил, что в новом сезоне Примеры не собирается рассчитывать на услуги колумбийца.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Баварии»