Хави Гарсия останется в «Зените» еще минимум на сезон

Агент футболиста Мануэл Гарсия Квилон сообщил, что Хави Гарсия не намерен в ближайшем будущем покидать расположение «сине-бело-голубых». Текущее соглашение полузащитника рассчитано до 30 июня 2019 года.

«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную позицию. Хави имеет контракт с «Зенитом» до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», — сообщил Мануэл Гарсия Квилон.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Бордо», «Малага» и «Бетис». Клубы выразили желание приобрести 30-летнего игрока в аренду.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС