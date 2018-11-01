Рахим Стерлинг подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг дал устное согласие на подписание нового контракта с клубом. Речь идёт о пятилетнем соглашении.

Представители Стерлинга согласовали условия сделки со спортивным директором «горожан» Чики Бегиристайном несколько дней назад. Ожидается, что стороны подпишут новый контракт в ближайшие недели.

Действующее соглашение футболиста с «Сити» рассчитано до конца сезона-2019/20.

Англичанин выступает за клуб из Манчестера с 2015 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний футболист забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 8 матчах.

«Манчестер Сити» на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ. В 10 играх команда Хосепа Гвардиолы набрала 26 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports