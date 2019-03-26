Жерар Пике: «Без отъездов в сборную Испании я могу добиться большего с «Барселоной»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Защитник «Барселоны» и сборной Каталонии Жерар Пике объяснил, почему прекратил выступление за Испанию. Футболист также оценил выступление каталонской команды в товарищеском матче с Венесуэлой.

Каталонская сборная одержала победу со счетом 2:1.

«Те, кто не хочет понять, никогда не поймут, но я уже объяснял это. Я покинул сборную Испании, потому что для этого пришло время и мне был нужен отдых. Для игры за Каталонию мне требуется всего один день, разница ощутима. К тому же очевидно, что в связи с количеством матчей в сезоне мне удается добиваться большего с «Барселоной», когда я не выступаю за сборную.

Что касается матча с Венесуэлой, мы провели отличную игру и добились положительного результата. Выкрики болельщиков против Испании? Уважение должно быть превыше всего. Каталонцы должны подавать пример», —  сказал Пике.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport

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