«Реал» заплатит «Порту» 50 миллионов евро за Эдера Милитао

«Реал» достиг договоренности с центральным защитником «Порту» Эдером Милитао. Футболист перейдет в испанский клуб ближайшим летом.
Защитник согласовал с «Реалом» контракт, рассчитанный до окончания сезона-2024/25.
Мадридский клуб решил выплатить «Порту» отступные в размере 50 миллионов евро. 10 процентов от этой суммы получит родной клуб Милитао – «Сан-Паулу».
За бразильцем также следили «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне 21-летний Милитао провел 15 матчей в чемпионате Португалии и 5 в Лиге чемпионов. Бразильский защитник забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: AS