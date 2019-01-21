«Реал» заплатит «Порту» 50 миллионов евро за Эдера Милитао

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Реал» достиг договоренности с центральным защитником «Порту» Эдером Милитао. Футболист перейдет в испанский клуб ближайшим летом.

Защитник согласовал с «Реалом» контракт, рассчитанный до окончания сезона-2024/25.

Мадридский клуб решил выплатить «Порту» отступные в размере 50 миллионов евро. 10 процентов от этой суммы получит родной клуб Милитао – «Сан-Паулу».

За бразильцем также следили «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 21-летний Милитао провел 15 матчей в чемпионате Португалии и 5 в Лиге чемпионов. Бразильский защитник забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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